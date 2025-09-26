The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Telelavoro: i dipendenti vi ricorrono meno di quanto potrebbero

persona al lavoro davanti a un computer a casa
Non tutti approfittano appieno della possibilità di telelavoro. Keystone-SDA

In Svizzera le persone lavorano da casa meno spesso di quanto potrebbero e di quanto vorrebbero.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) È quanto emerge da uno studio dell’Università di Neuchâtel e della Scuola universitaria professionale della Svizzera nordoccidentale, di cui riferiscono oggi il Tages-Anzeiger e le testate a esso legate.

In media i dipendenti lavorano in homeoffice 1,6 giorni alla settimana nelle aziende in cui ciò è possibile, mentre le imprese consentirebbero 2,4 giorni. Simile a quest’ultimo dato è anche quanto desidererebbero i lavoratori: in media 2,3 giorni a casa.

Secondo l’autore dello studio, Laurenz Meier, la discrepanza fra possibilità di restare a domicilio e quanto viene in effetti fatto si spiega con la cultura aziendale. “Non serve a nulla se il mio superiore mi dice che posso lavorare da casa due giorni alla settimana, ma nessuno nel team lo fa”, spiega in dichiarazioni riportate dal quotidiano. “Molti pensano che se restano a casa più degli altri sembreranno meno motivati”. Alcuni studi indicano che i quadri prestano attenzione alla presenza dei propri collaboratori. “Molti vengono in ufficio anche per dimostrare che la carriera è importante per loro”.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
4 Mi piace
36 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
27 Mi piace
37 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR