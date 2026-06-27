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Temperature record in diverse città

Keystone-SDA

Temperature mai registrate prima, oggi a Zurigo, Basilea e Neuchâtel: lo indicano i dati rilevati da MeteoSvizzera.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Con 36,2 gradi, la stazione di misurazione di Zurigo-Fluntern ha segnato un nuovo record assoluto di caldo alle 14:40. A Neuchâtel il primato precedente è stato superato alle 15:10 con 38,1 gradi, mentre a Basilea-Binningen la colonnina di mercurio ha toccato i 39,0 gradi alle 15:30.

Il vecchio record a Zurigo-Fluntern era di 36,0 gradi e risaliva al 2003, mentre i precedenti primati di Basilea-Binningen e Neuchâtel erano stati stabiliti proprio nel corso dell’attuale ondata di canicola.

Intanto nel pomeriggio alle 15.30 alla stazione di misurazione di Berna-Schönau, nella zona sud-occidentale della città federale, nei pressi di Wabern, è stata registrata una temperatura del fiume Aare di 24,1 gradi. Il valore ha eguagliato il record assoluto per il fiume che risaliva all’agosto 2022.

Secondo le previsioni, lunedì un fronte freddo dovrebbe porre fine all’ondata di caldo.

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