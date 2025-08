Tempesta Floris sferza Gb con forti venti, disagi nei trasporti

La tempesta Floris ha colpito il nord del Regno Unito con particolare forza, causando disagi nei trasporti, mentre sono state emesse allerte meteo per la Scozia, l'Irlanda del Nord, e l'Inghilterra settentrionale.

(Keystone-ATS) Alcuni servizi ferroviari e traghetti sono stati cancellati e viene consigliato di non mettersi in viaggio a fronte di condizioni destinate a peggiorare nelle prossime ore. I forti venti potrebbero rappresentare un “pericolo per la vita” in particolare in Scozia.

Il Met Office ha previsto danni a edifici e la caduta di alberi a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Si prevedono raffiche di vento tra 80 e 120 km/h in molte parti della Scozia, con velocità che potrebbero raggiungere anche i 130-140 km/h nelle zone più esposte.

Importanti eventi che si svolgono in questo periodo nella nazione più a nord del Regno, come il Royal Military Tattoo di Edimburgo e gli spettacoli al Fringe festival di North Berwick, hanno subito delle cancellazioni per oggi.