Tempesta La Chaux-de-Fonds: danni a edifici per 117 milioni

(Keystone-ATS) La tempesta che ha investito La Chaux-de-Fonds (NE) il 24 luglio scorso ha causato danni agli edifici per complessivi 117,15 milioni di franchi.

Lo indica l’Istituto cantonale di assicurazione e prevenzione (ECAP, che è l’assicurazione fabbricati cantonale) che dice di aver ricevuto 2989 segnalazioni di sinistri. La prima valutazione effettuata “a caldo” parlava di danneggiamenti per 70-90 milioni di franchi.

In totale, scrive l’ECAP nel suo rapporto annuale, sono oltre 3300 gli edifici danneggiati nella quinta città romanda e a Le Locle, alcuni dei quali sono stati quasi completamente distrutti. Nel dettaglio, nove immobili hanno subito danni superiori al milione di franchi. In media, i sinistri ammontano a 40’000 franchi per caso.

L’evento del 24 luglio ha inoltre fatto precipitare l’ECAP nelle cifre rosse: i conti 2023 si sono infatti chiusi con una perdita di 24,15 milioni di franchi, contro un utile di 893 mila franchi l’anno precedente.