Cambiamento climatico nelle Alpi: cinque piste per salvare le stazioni sciistiche svizzere

Gli effetti del cambiamento climatico sono chiaramente visibili nelle Alpi svizzere, come qui a Engelberg nel Canton Obvaldo. Keystone / Urs Flueeler

La Svizzera è da sempre una meta privilegiata per gli sport invernali, ma l’epoca della neve garantita appartiene ormai al passato. Per sopravvivere, stazioni sciistiche e destinazioni montane devono ripensare il proprio modello di sviluppo. Di seguito, alcune possibili soluzioni.

9 minuti

1. Cambiare di proprietà

Le stazioni sciistiche svizzere appartengono per lo più a società d’impianti di risalita, in cui i Comuni sono spesso coinvolti, senza però controllarne la maggioranza. I Comuni di Flims, Laax e Falera hanno fatto scalpore nell’autunno del 2025 quando hanno acquistato la loro stazione sciistica “Weisse Arena”.

La popolazione dei tre villaggi ha deciso con un’ampia maggioranza, alle urne o in assemblea comunale, l’acquisizione dell’intera area per 94,5 milioni di franchiCollegamento esterno. L’obiettivo: impedire che la “Weisse Arena” cadesse nelle mani d’investitori stranieri. Questi promettevano d’investire milioni in futuro, ma gli attori localiCollegamento esterno non avrebbero più avuto il diritto di dire la loro.

L’azienda statunitense Vail Resorts, il più grande operatore di stazioni sciistiche del mondo, ha esteso i suoi tentacoli sulle Alpi. Ha già rilevato gli impianti di risalita di Crans-Montana e Andermatt-SedrunCollegamento esterno. Il suo interesse si concentra soprattutto su località con potenziale di espansione, dove impianti di risalita, strutture di alloggio e offerte per il tempo libero possono essere raggruppati per formare dei complessi turistici.

L’arrivo di nuovi investitori trasforma le regioni montane, come ad Andermatt, dove l’egiziano Samih Sawiris ha plasmato lo sviluppo turistico, creando persino un nuovo centro del paese. A Saas Fee, la famiglia austriaca Schröcknadel possiede la maggioranza della stazione sciistica e diverse proprietà.

Ma come per la “Weisse Arena”, anche altre stazioni invernali svizzere si oppongono alle acquisizioni dall’estero. Gli impianti di risalita di Lenzerheide, per esempio, sono detenuti da oltre 3’500 azionisti e il Comune possiede quasi la metà delle quote.

Il villaggio di Andermatt, nel Canton Uri. Keystone / Urs Flueeler

2. Modernizzare le infrastrutture sciistiche

Affinché una pista possa essere preparata e gestita in modo redditizio, è necessario che il manto nevoso sia spesso 30 cm per 100 giorni. Il nuovo strumento “Bussola per la neve”Collegamento esterno aiuta le stazioni a determinare se avranno ancora un tale coltre di neve in futuro.

Lo strumento, sviluppato da Funivie Svizzere e da Svizzera Turismo in collaborazione con l’Istituto federale per lo studio della neve e delle valanghe, il Politecnico federale di Zurigo e MeteoSvizzera, permette fare delle previsioni scientifiche per le piste del futuro. Lo strumento mostra che la stagione invernale si accorcerà drasticamente in alcune località.

La “Bussola per la neve” evidenzia anche che gli impianti di risalita e le relative località di sport invernali dipendono ancora fortemente dal turismo nella stagione fredda, che, continuando ad attirare visitatori e visitatrici, rimane il periodo più redditizio. Di conseguenza, chi avrà ancora neve in futuro, investe.

Le stazioni sciistiche in alta quota sostituiscono i vecchi impianti di risalita con strutture moderne e rinnovano i ristoranti. Saas Fee ha rinnovato la funicolare più alta del mondo sul Mittelallalin, a quasi 3’500 metri sul livello del mare. La funivia per Mürren nell’Oberland bernese è stata modernizzata per 130 milioni di franchi e la stazione sciistica di Flims Laax Falera ha investito 80 milioni di franchi in nuove gondole. La Berner Zeitung parla di una “corsa agli armamenti in montagnaCollegamento esterno“.

>> Ecco come prevedere quanta neve ci sarà in futuro:

3. Unire le forze

Dove possibile, le stazioni sciistiche svizzere si uniscono per suddividere gli investimenti. I comprensori più grandi e collegati offrono a chi ama gli sport invernali più chilometri di piste, opzioni di ristorazione e attività. Gli operatori possono dividere i costi e organizzare congiuntamente la comunicazione e la biglietteria.

Regioni sciistiche collegate e ben note sono, ad esempio, Arosa-Lenzerheide nei Grigioni o Les Portes du Soleil nel Vallese. In quest’ultima si può persino sciare oltre il confine svizzero in Francia.

La fusione più recente ha riunito stazioni sciistiche che si trovano in tre diverse valli in due cantoni: nell’autunno del 2018 è stata completata la stazione sciistica Andermatt-SedrunCollegamento esterno, sei mesi dopo si è aggiunta Disentis. Sono stati costruiti nuovi impianti di risalita e ristoranti ad alta quota per collegare i settori attraverso il valico alpino dell’Oberalp. Sono stati fatti investimenti anche nello snowfarming e nell’innevamento artificiale. Gli operatori statunitensi promettono una stagione sciistica di sette mesi.

4. Puntare su attività che richiedono meno neve

“Tutti sciano”, recita una canzone svizzera tedescaCollegamento esterno degli anni Sessanta. Ancora oggi la Svizzera è una nazione sciistica: circa 3,5 milioni di personeCollegamento esterno (su una popolazione di 9 milioni) praticano degli sport invernali. Per le stazioni invernali, tuttavia, sarebbe vantaggioso se gli ospiti non arrivassero solo per le piste da sci.

Soprattutto a quote più basse, le regioni sciisticheCollegamento esterno cercano di creare offerte complementari che richiedono meno neve e una manutenzione meno costosa. Così, alcune stazioni si sono specializzate in escursioni con le ciaspole o passeggiate invernali.

La Stockhornbahn, vicino a Thun (canton Berna), ha completamente rinunciato al turismo sciistico. Lo stesso vale per il Monte Tamaro in Ticino o per la regione di Les Paccots nel canton Friburgo. Con un turismo più dolce, rivolto anche a persone anziane o senza esperienza sciistica, queste regioni puntano su ospiti che cercano la tranquillità.

Sebbene il turismo invernale sia il più redditizio, le destinazioni di montagna e gli enti turistici cercano di attirare ospiti tutto l’annoCollegamento esterno. Puntano su ritiri di yoga, vacanze in mountain bike o esperienze culinarie.

Il riscaldamento globale è una maledizione per l’inverno, ma dà un nuovo slancio all’autunno. Nei suoi spot pubblicitari, Svizzera Turismo promuove questa stagione in tutto il mondo con celebrità come Roger Federer e Halle Berry. Le vacanze escursionistiche sono ora possibili fino a novembre, per poi passare direttamente alla stagione sciistica. Tuttavia, per poter rimanere aperti anche in autunno, gli hotel e gli impianti di risalita devono rinunciare alla tradizionale pausa tra le due stagioni.

Un’altra strategia è quella di stravolgere completamente le stagioni. A causa della mancanza di neve, la stazione sciistica di Atzmännig, nel canton San Gallo, ha convertito le sue attività da invernali a estive. Tuttavia, questo non è finanziariamente redditizio.

>> Quanto costa una settimana bianca in Svizzera? La risposta nel nostro articolo:

Altri sviluppi

Altri sviluppi Tendenze turistiche Settimana bianca, come risparmiare sulle piste da sci svizzere Questo contenuto è stato pubblicato al Le vacanze sulla neve in Svizzera sono sempre più popolari, ma anche sempre più costose. Ecco una guida completa per orientarsi e risparmiare. Di più Settimana bianca, come risparmiare sulle piste da sci svizzere

5. Chiudere

La maggior parte delle stazioni sciistiche menzionate in questo articolo sono grandi e si estendono ben oltre l’altitudine critica di 1’600 metri, dove l’investimento per il futuro è conveniente. Al di sotto di questa quota, la situazione è diversa.

A causa della cronica mancanza di neve, in Svizzera decine di stazioni hanno cessato l’attività o sono sul punto di farlo. Si tratta soprattutto degli skilift del villaggio, che in passato erano regolarmente in funzione e oggi si trovano per lo più su un prato verde. Il portale Watson elenca 167 stazioni sciistiche e skiliftCollegamento esterno che hanno cessato l’attività.

Dopo la chiusura, si pone il problema dello smantellamento delle infrastrutture. Questo di solito comporta costi ingenti, che spesso nessuno vuole o può sostenere. In tutto il Paese decine di skilift sono all’abbandono.

Tuttavia, anche sull’Altopiano, esistono ancora dei piccoli impianti che, in caso di neve, permettono qualche ora di divertimento sugli sci. A Seon, nel canton Argovia, uno sci club ha persino potuto organizzare una gara lo scorso mese di gennaioCollegamento esterno, per la prima volta dopo 30 anni.

>> L’ex stazione della stazione sciistica di Super St. Bernhard nel canton Vallese è stata abbandonata:

Altri sviluppi

Altri sviluppi Il fascino del resort fantasma Questo contenuto è stato pubblicato al La stazione sciistica svizzera di Super St-Bernard ha chiuso nel 2010. Eppure continua ad essere affollata. Di più Il fascino del resort fantasma

A cura di Balz Rigendinger

Tradotto con il supporto dell’IA/lj

Articoli più popolari I più discussi

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative