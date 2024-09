Termina oggi la sessione autunnale delle Camere federali

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Si conclude oggi la sessione autunnale delle Camere federali. Al Consiglio nazionale, prima delle tradizionali votazioni finali, il plenum si occuperà di una serie di interventi parlamentari non controversi.

La Camera del popolo dovrà anche esaminare due iniziative cantonali. La prima, di Ginevra, chiede al parlamento di intervenire presso il Consiglio federale per fare in modo che la Grande Ginevra ospiti in futuro una conferenza delle Nazioni Unite sul clima. La seconda, di Friburgo, vorrebbe prolungare il congedo di maternità nel caso di una degenza ospedaliera prolungata della madre. Le rispettive commissioni preparatorie chiedono, con motivi diversi, la bocciatura di entrambe le proposte.

Al Consiglio degli Stati in agenda ci sono invece unicamente le votazioni finali. Si tratta di diciassette oggetti che hanno concluso l’iter parlamentare.

Prossima sessione

La sessione invernale delle Camere federali avrà luogo dal 2 al 20 dicembre.