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Terre des hommes ha aiutato più persone, nonostante budget in calo

Terre des hommes ha aiutato più persone, nonostante budget in calo
Terre des hommes ha aiutato più persone, nonostante budget in calo Keystone-SDA

La fondazione Terre des hommes nel 2025 ha aiutato con i suoi progetti un totale di 6,2 milioni di persone in 27 Paesi. Si tratta di un aumento pari a 400'000 individui, si legge nel rapporto annuale pubblicato oggi.

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(Keystone-ATS) L’organizzazione ha aiutato bambini e comunità su tre continenti, in particolare nei settori migrazione, salute di madri e figli e accesso alla giustizia. Circa 1,2 milioni di persone hanno beneficiato degli aiuti d’urgenza, in particolare a Gaza e dopo i terremoti in Myanmar e Afghanistan.

Per quel che riguarda le madri, nel Burkina Faso si è dato ad esempio aiuto per garantire un miglior sostegno medico durante e dopo i parti.

L’improvvisa frenata degli Stati Uniti nel ramo degli aiuti internazionali, così come gli importi al ribasso di altri Paesi, hanno portato Terre des hommes a dover rinunciare a differenti progetti, oltre a tagliare circa 440 impieghi a livello globale e dieci in Svizzera.

Nonostante il calo del budget del 10%, la fondazione ha chiuso l’anno con un utile operativo di 1,8 milioni di franchi. Le misure di risparmio unite a un anno particolarmente ricco di lasciti testamentari hanno permesso questo risultato, viene sottolineato nella nota.

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