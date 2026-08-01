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Terremoto a Napoli, la scossa ai Campi Flegrei di magnitudo 4.7

Keystone-SDA

Un terremoto di magnitudo 4.7 con epicentro i Campi Flegrei in Campania avvertito dai sismografi ieri alle 19.46 ha provocato ventun feriti di cui due gravi, secondo fonti della protezione civile italiana.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Si tratta della scossa di maggiore intensità da quando è ripreso a farsi vivo il fenomeno del bradisismo nell’area di Pozzuoli. Il sisma è stato distintamente avvertito da Napoli fino alle isole di Ischia e Procida.

Dopo il primo evento, si è sviluppato uno sciame sismico, durato fino al mattino, tra le repliche rilevate dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la più forte ha registrato una magnitudo 3.8 alle 22.

In uno dei video virali in rete dopo la scossa si vede il crollo di un intero costone nella zona dei Girolamini. Si vedono grossi massi cadere. Alcuni si sbriciolano al suolo, altri restano intatti, finiscono sulle auto in sosta e le schiacciano. Due edifici disabitati a Pozzuoli sono inoltre crollati.

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