Terremoto di magnitudo 5.0 nel Mar Egeo, nessun danno
Una scossa di terremoto di magnitudo 5.0 è stata registrata oggi in Grecia, nel Mar Egeo, al largo della costa. Lo riferisce il Centro Sismologico Euro-Mediterraneo (EMSC).
(Keystone-ATS) L’epicentro del sisma è stato localizzato a circa 111 chilometri a sud-est di Salonicco, città del nord della Grecia con una popolazione di circa 350’000 abitanti. L’ipocentro è stato rilevato a una profondità di 5 chilometri.
Al momento non si segnalano vittime né danni.