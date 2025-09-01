Terremoto in Afghanistan: almeno 622 morti e 1500 feriti

Keystone-SDA

Sono oltre 1500 i feriti per il terremoto che ha provocato almeno 622 morti in Afghanistan. Lo ha dichiarato all'Afp il portavoce del ministero degli Interni afghano.

(Keystone-ATS) Nel terremoto “610 persone sono morte e 1300 sono rimaste ferite nella provincia di Kunar, con numerose case distrutte”, ha dichiarato il portavoce Abdul Mateen Qani, aggiungendo che nella provincia di Nangarhar 12 persone sono morte e altre 255 sono rimaste ferite.

Talebani chiedono aiuto internazionale

I funzionari del governo talebano hanno esortato le organizzazioni umanitarie a contribuire alle operazioni di soccorso nelle remote aree montuose colpite dal terremoto in Afghanistan.

Il capo della polizia della provincia di Kunar ha riferito alla Bbc che le strade per raggiungere la zona sono bloccate a causa delle frane causate dalle inondazioni e dalle scosse di assestamento del terremoto. I funzionari talebani affermano di avere risorse limitate e stanno chiedendo aiuto alle organizzazioni internazionali per fornire elicotteri per raggiungere le zone colpite.

Incontro placche tettoniche

L’Afghanistan è soggetto a terremoti mortali, in particolare nella catena montuosa dell’Hindu Kush, dove si incontrano le placche tettoniche indiana ed euroasiatica.

Un terremoto di magnitudo 6,3 ha colpito l’Afghanistan il 7 ottobre 2023, seguito da forti scosse di assestamento: il governo talebano ha stimato che almeno 4000 persone siano morte, mentre le Nazioni Unite hanno stimato un bilancio delle vittime molto più basso, circa 1500. È stato il disastro naturale più mortale che abbia colpito l’Afghanistan nella storia recente.

Nel giugno 2022, un terremoto di magnitudo 5,9 ha colpito la povera provincia di confine orientale di Paktika, uccidendo più di 1000 persone e lasciando decine di migliaia di senzatetto. Nel 2015, più di 380 persone sono state uccise in Pakistan e Afghanistan quando un potente terremoto di magnitudo 7,5 ha devastato i due paesi, con la maggior parte delle vittime in Pakistan.

In quel disastro, 12 giovani ragazze afghane sono rimaste uccise in una calca mentre cercavano di fuggire dal loro edificio scolastico in preda alle scosse.