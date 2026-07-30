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Terremoto in Giappone, il bilancio sale a 28 morti

Keystone-SDA

Il bilancio del terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto, nel sudovest del Giappone, è salito a 28 morti, includendo anche casi sospetti di decessi collegati al disastro, secondo quanto riferito dal governo nipponico, citato dall'agenzia Kyodo.

Questo contenuto è stato pubblicato al
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