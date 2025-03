Terremoto Myanmar, nessuna informazione su vittime svizzere, DFAE

Keystone-SDA

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) non è per ora a conoscenza di cittadini svizzeri tra le vittime o le persone colpite dal terremoto che nelle ultime ore ha colpito il centro del Myanmar.

2 minuti

(Keystone-ATS) Le ambasciate svizzere a Bangkok (Thailandia) e Yangon (Birmania/Myanmar) sono in contatto con le autorità in loco.

Attualmente, 470 cittadini svizzeri sono registrati nell’applicazione “Travel Admin” in Thailandia e due in Myanmar, ha indicato il DFAE a Keystone-ATS. Per quanto concerne invece gli svizzeri all’estero, il registro ne elenca 13’372 in Thailandia e 57 in Myanmar.

I servizi di Ignazio Cassis precisano per le regioni della Thailandia in cui vive la maggior parte dei connazionali non sono state colpite dal terremoto. In ogni caso il DFAE invita i cittadini elvetici a seguire le istruzioni delle autorità locali. Sta anche valutando se adattare i consigli di viaggio per questi due Paesi pubblicati sul suo sito.

Potenza militare

Il DFAE sconsiglia attualmente di recarsi in Myanmar senza motivi impellenti: l’esercito ha preso il potere nel Paese asiatico il primo febbraio 2021 e ha dichiarato lo stato di emergenza. Sul suo sito web, il DFAE segnala che in alcune regioni e quartieri di Yangon è in vigore la legge marziale, che consente alle forze di sicurezza di utilizzare immediatamente le armi da fuoco.

La Thailandia, invece, è considerata un Paese sicuro per i viaggi, anche se il DFAE sconsiglia di recarsi nelle province meridionali. Qui ci sono tensioni religiose con la popolazione musulmana. I ribelli musulmani malesi compiono regolarmente attacchi contro le istituzioni pubbliche.