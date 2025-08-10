Territori temporaneamente occupati sono di Kiev, Kallas

Keystone-SDA

"Mentre lavoriamo per una pace giusta e duratura, il diritto internazionale è chiaro: tutti i territori temporaneamente occupati appartengono all'Ucraina". Lo ha affermato in una nota l'Alta rappresentante dell'Ue, Kaja Kallas.

(Keystone-ATS) “Una pace sostenibile significa anche che l’aggressione non può essere premiata. Gli obiettivi di guerra della Russia vanno oltre la conquista di territori: Mosca ha iniziato questo conflitto per distruggere l’Ucraina e minare la sicurezza europea. Un accordo non deve diventare una piattaforma per nuove aggressioni russe contro l’Ucraina, l’alleanza transatlantica e l’Europa”, ha evidenziato Kallas.

Secondo Kallas, Trump ha ragione nel dire che la Russia deve porre fine alla sua guerra contro l’Ucraina. Gli Stati Uniti hanno il potere di costringere la Russia a negoziare seriamente. Qualsiasi accordo tra Stati Uniti e Russia deve includere l’Ucraina e l’Ue perché si tratta di una questione di sicurezza dell’Ucraina e dell’intera Europa”.