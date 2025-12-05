Tesla: arriva in Svizzera modello più basic, contro crollo vendite

Keystone-SDA

Tesla intende contrastare il calo delle vendite registrato in Svizzera - e in altri paesi - con un veicolo più economico: la nuova versione Standard del SUV compatto Model Y viene oggi lanciata nella Confederazione a un prezzo di 36'990 franchi.

(Keystone-ATS) La vettura può già essere ordinata online, ma la fornitura avverrà probabilmente a partire da febbraio 2026, ha indicato oggi – da Berlino – il costruttore automobilistico americano.

Come si ricorderà, negli anni scorsi l’imprenditore Elon Musk aveva più volte parlato di una Tesla a un prezzo più abbordabile, da 25’000 dollari (20’000 franchi al corso attuale). I piani sono però poi cambiati: lo scorso anno il dirigente ha deciso di non sviluppare un modello completamente nuovo e più economico con un processo di produzione innovativo, ma di vendere una versione ridotta di auto già note. Il nuovo sistema di produzione dovrebbe invece essere utilizzato per il robotaxi senza volante e pedali.

“Per promuovere ulteriormente l’accettazione dei veicoli elettrici e ampliare costantemente il pubblico di riferimento, Tesla presenta oggi in Svizzera il suo veicolo più accessibile: il Model 3 Standard”, fa ora sapere la società. In altre parole: “La qualità della Model 3 a un prezzo più conveniente”, visto che il modello Premium viene venduto a partire da 44’990 franchi e quello Performance da 56’990.

Il modello Standard ha una batteria più piccola e quindi un’autonomia inferiore: secondo i dati del produttore il raggio d’azione è di 534 chilometri, rispetto ai 660 o 750 chilometri delle versioni Premium. Anche per quanto riguarda la velocità di ricarica, l’accelerazione, gli interni e le sospensioni gli acquirenti devono accettare alcuni compromessi.

Tesla si trova in difficoltà in Svizzera: stando ai dati diffusi questa settimana dall’associazione degli importatori Auto-Svizzera, in novembre l’impresa americana ha venduto 242 vetture, il 55% in meno dello stesso mese del 2024. A titolo di confronto il concorrente Skoda ha smerciato 900 e-car, più del doppio di un anno prima. Per l’insieme del 2025 Tesla ha visto le vendite scendere del 39%, in un contesto di ampliamento del mercato delle auto elettriche: la loro quota si è infatti attestata in novembre al 24%, a fronte del 21% di dodici mesi prima.