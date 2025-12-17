Tesla rischia la sospensione delle vendite in California

Keystone-SDA

Tesla rischia la sospensione delle vendite in California se non cambierà le sue pratiche di marketing ritenute ingannevoli sulle capacità di guida autonoma delle sue vetture.

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo ha stabilito il Dipartimento dei trasporti della California spiegando che la sospensione di 30 giorni scatterà fra 90 giorni, in modo da concedere a tesla il tempo di presentare ricorso o adeguarsi alle disposizioni.

Secondo l’autorità il colosso delle auto elettriche ha esagerato nel marketing dell’Autopilot e può intraprendere “semplici passi” per risolvere la questione, così come ha già fatto in altri mercati. Per Tesla la sospensione sarebbe un duro colpo, considerato che la California è il suo maggiore mercato negli Stati Uniti.