Testa a testa in Moldavia, filo-russi in lieve vantaggio

Keystone-SDA

E' testa a testa alle legislative in Moldavia tra europeisti e filo-russi.

(Keystone-ATS) Stando ai primi risultati, con il 10% delle schede scrutinate, il Blocco Patriottico guidato dall’ex presidente Igor Dodon, vicino al Cremlino, è in vantaggio con il 38% dei voti. Il partito europeista azione e solidarietà (Pas) della presidente Maia Sandu segue al 34%. Lo spoglio è appena cominciato e continuerà per tutta la serata, decisivi saranno anche i voti della diaspora, tradizionalmente orientati verso l’Europa.

Le elezioni legislative moldave si annunciano come uno spartiacque per il Paese in direzione dell’Europa o della Russia. I cittadini potevano recarsi alle urne dalle fino alle 20:00 (ora Svizzera).

In precedenza, le infrastrutture legate al processo elettorale erano state oggetto di diversi tentativi di attacchi informatici, aveva denunciato il premier Dorin Recean.

Su Facebook Recean aveva precisato che “ieri e oggi gli hacker hanno preso di mira il portale ufficiale della Commissione elettorale centrale e diversi seggi all’estero.

“Tutti gli attacchi sono stati rilevati e neutralizzati in tempo reale, senza influenzare il processo elettorale” ma, aveva evidenziato, “attualmente l’agenzia nazionale per la cibersicurezza (STISC) ha disposto il blocco della piattaforma host.md a causa di un attacco massiccio, che ha reso non operativi circa 4’000 siti”. Gli attacchi “sono orchestrati in simultanea”, aveva aggiunto.

La presidente Maia Sandu ha denunciato i tentativi di interferenza del Cremlino nel processo elettorale, parlando di “compravendita di voti, addestramento di giovani alla violenza e reclutamento di moldavi per diffondere falsi account sui social, così da destabilizzare il Paese e tentare di prendere il potere a Chisinau”.