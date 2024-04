TF: processo FIFA, ricusata intera Corte d’appello TPF

(Keystone-ATS) L’intera Corte d’appello del Tribunale penale federale (TPF) – giudici e cancellieri – deve ricusarsi nel procedimento avviato contro Sepp Blatter e Michel Platini per il presunto pagamento illegale di due milioni.

Lo ha deciso il Tribunale federale (TF) accogliendo un ricorso dello stesso Platini.

In precedenza, il presidente della Corte d’appello, Olivier Thormann, aveva già dovuto farsi da parte in quanto aveva diretto il procedimento contro Blatter e Platini presso il Ministero pubblico della Confederazione (MPC), prima della sua elezione a giudice del TPF. La sua ricusazione e quella dei cancellieri, decisa da una corte straordinaria formatasi per valutare la richiesta di Platini, non sono tuttavia sufficienti per il TF.

Durante il processo di primo grado, Thormann è stato ascoltato come testimone in merito ai presunti pagamenti indebiti versati a Michel Platini dall’allora presidente della FIFA Sepp Blatter. L’ex procuratore ha dovuto spiegare i motivi che lo avevano spinto ad avviare l’inchiesta.

Le sue affermazioni saranno tuttavia nuovamente valutate nel processo d’appello. Questo fatto, sottolineano i giudici di Mon Repos, potrebbe suggerire che i membri della Corte d’appello non possano decidere in piena libertà sulle dichiarazioni del loro presidente. Il TF ricorda inoltre che Thormann si era avvalso più volte della facoltà di non rispondere perché all’epoca era coinvolto come imputato nella vicenda degli incontri segreti tra MPC e FIFA (fu poi scagionato nel settembre 2023).

Michel Platini e Joseph Blatter sono stati assolti nel luglio 2022 dal Tribunale penale federale dall’accusa di truffa. I due ex “boss” del calcio mondiale erano imputati per un presunto pagamento illegale di due milioni a Platini da parte di Blatter.

In seguito, l’MPC ha presentato un ricorso contro la loro assoluzione. Il procedimento era poi stato sospeso in attesa di una decisione sulla richiesta di ricusa della Corte d’appello presentata appunto da Platini.