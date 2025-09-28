The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

TG: abolito il “divieto di ballo” nelle feste comandate

Keystone-SDA

Nel canton Turgovia il 51,1% dei votanti ha deciso abolire il divieto di ballo ("Tanzverbot" in tedesco) nei giorni festivi religiosi più importanti: Venerdì Santo, domenica di Pasqua, domenica di Pentecoste, Digiuno federale e giorno di Natale.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La misura fa parte di una revisione della legge cantonale sui giorni di riposo che permetterà di organizzare eventi culturali e sportivi anche in queste feste comandate, a condizione che si svolgano in luoghi chiusi e che non vi partecipino più di 500 persone.

A favore si sono espressi il governo e la maggior parte dei partiti in Gran consiglio. Contro la decisione del parlamento l’UDF, il PEV, parte dell’UDC e alcuni membri del Centro e del PLR hanno lanciato un referendum.

I divieti di ballo, influenzati in particolare dal protestantesimo, hanno interessato in passato diversi cantoni, alcuni dei quali ci stanno ripensando. Nel canton Zurigo il “Tanzverbot” è stato eliminato nel 2000 con una votazione popolare, nel canton Lucerna nel 2010 con una decisione del parlamento.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
4 Mi piace
36 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
27 Mi piace
37 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR