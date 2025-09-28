TG: abolito il “divieto di ballo” nelle feste comandate

Keystone-SDA

Nel canton Turgovia il 51,1% dei votanti ha deciso abolire il divieto di ballo ("Tanzverbot" in tedesco) nei giorni festivi religiosi più importanti: Venerdì Santo, domenica di Pasqua, domenica di Pentecoste, Digiuno federale e giorno di Natale.

1 minuto

(Keystone-ATS) La misura fa parte di una revisione della legge cantonale sui giorni di riposo che permetterà di organizzare eventi culturali e sportivi anche in queste feste comandate, a condizione che si svolgano in luoghi chiusi e che non vi partecipino più di 500 persone.

A favore si sono espressi il governo e la maggior parte dei partiti in Gran consiglio. Contro la decisione del parlamento l’UDF, il PEV, parte dell’UDC e alcuni membri del Centro e del PLR hanno lanciato un referendum.

I divieti di ballo, influenzati in particolare dal protestantesimo, hanno interessato in passato diversi cantoni, alcuni dei quali ci stanno ripensando. Nel canton Zurigo il “Tanzverbot” è stato eliminato nel 2000 con una votazione popolare, nel canton Lucerna nel 2010 con una decisione del parlamento.