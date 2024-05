TG: automobilista ubriaco investe e uccide pedone 90enne

(Keystone-ATS) Un automobilista fortemente alcolizzato ha investito e ucciso questa mattina un pedone di 90 anni a Schönenberg an der Thur, in Turgovia. Il test dell’alito del conducente 38enne ha rivelato un’alcolemia dell’1,8 per mille.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 10.30, ha reso noto la polizia cantonale turgoviese, che ha lanciato un appello agli eventuali testimoni. L’anziano pedone è deceduto sul luogo delle incidente per le gravi ferite riportate. Nei confronti del conducente è stata aperta un’inchiesta penale.