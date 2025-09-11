The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
TG: campioni prelevati dall’esercito ad Egnach inoffensivi

Keystone-SDA

I campioni biologici prelevati dall'esercito ieri sera al centro equestre di Egnach (TG) si sono rivelati inoffensivi per la salute. È stato escluso che possano provocare disturbi, ha dichiarato un portavoce questa mattina.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il materiale raccolto si trovava ancora nell’imballaggio originale sigillato, ha spiegato il portavoce dell’esercito Mathias Volken all’agenzia Keystone-ATS. I campioni – che saranno eliminati – contengono sostanze che in caso di contatto ravvicinato possono potenzialmente provocare diarrea o polmoniti.

I campioni sono stati utilizzati nel quadro di un’esercitazione del battaglione di difesa NBC 10, era stato reso noto ieri sera. L’esercito non è a conoscenza di casi di malattia.

Anche un veicolo è stato esaminato, poiché si riteneva possibile che un apparecchio a raggi X mobile fosse stato usato in modo improprio, causando un’esposizione alle radiazioni all’interno del mezzo. Non sono però emerse evidenze in questo senso, ha detto Volken. La giustizia militare prosegue le indagini.

