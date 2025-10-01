The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

TG: ciclista muore in un incidente stradale a Münchwilen

Keystone-SDA

Una ciclista di 42 anni è morta ieri sera in un incidente stradale a Münchwilen, località del canton Turgovia. La donna è stata investita da un camion, ha indicato oggi in una nota la polizia cantonale turgoviese.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Stando ai primi accertamenti, il camionista 35enne si era fermato con il suo veicolo a un semaforo. Quando in seguito ha svoltato a destra in una strada, si è verificato uno scontro con la ciclista in sella alla sua due ruote.

La ciclista ha riportato ferite così gravi che è deceduta sul luogo dell’incidente nonostante le prime cure prestate dal servizio di soccorso e da un equipaggio della Guardia aerea svizzera di soccorso (REGA). Il camionista è invece rimasto illeso.

La polizia turgoviese ha lanciato un appello ad eventuali testimoni: chiunque è in grado di fornire informazioni viene invitato a mettersi in contatto con gli inquirenti delle forze dell’ordine di Münchwilen (058 345 28 30).

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
5 Mi piace
44 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
27 Mi piace
38 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR