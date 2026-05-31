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TG: donna in sedia rotelle muore in incidente a passaggio a livello

Keystone-SDA

Una donna svizzera di 55 anni in sedia a rotelle elettrica è morta ieri pomeriggio a Weinfelden (TG) dopo essere stata investita da un treno a un passaggio a livello. Lo ha comunicato oggi la polizia cantonale turgoviese.

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(Keystone-ATS) L’incidente si è verificato poco dopo le 13.00 si legge nella nota. Un portavoce della polizia ha indicato a Keystone-ATS che le barriere erano abbassate.

Il macchinista ha effettuato una frenata d’emergenza, ma non è riuscito a evitare la collisione. La donna ha riportato ferite mortali.

Le circostanze di quanto accaduto è oggetto di indagine: per il rilevamento delle prove è stato chiamato in causa il servizio di polizia scientifica, indica il comunicato, aggiungendo che al momento non ci sono indizi che facciano supporre l’intervento di terzi.

A causa dell’incidente, la strada è rimasta chiusa per diverse ore. Il traffico è stato deviato.

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