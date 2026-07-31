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TG: frontale in galleria fra scooter e vettura, muore una 60enne

Keystone-SDA

Incidente della circolazione con esito letale ieri pomeriggio nel canton Turgovia.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Poco prima delle 17.00 una 60enne che stava percorrendo in scooter una galleria della semiautostrada A23 all’altezza di Roggwil è finita nella corsia opposta, scontrandosi frontalmente con una vettura che procedeva regolarmente in senso contrario.

Malgrado l’intervento dei sanitari e di un elicottero della Rega la donna è morta sul luogo del sinistro, ha indicato oggi la polizia cantonale turgoviese. Il 52enne al volante dell’auto interessata dall’impatto e gli altri tre occupanti di 49, 21 e 16 anni sono invece rimasti illesi. Il veicolo ha però subito danni stimati in diverse decine di migliaia di franchi.

La vittima è una cittadina svizzera. Per le opere di soccorso e per i bisogni dell’inchiesta l’arteria stradale è rimasta chiusa per diverse ore.

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