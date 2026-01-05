The Swiss voice in the world since 1935
TG: grave 60enne caduto da un tetto a Hüttwilen

Keystone-SDA

Ha riportato ferite gravi un uomo di 60 anni che ieri pomeriggio è caduto dal tetto di una casa unifamiliare a Hüttwilen, in Turgovia, mentre stava eseguendo lavori di pulizia. L'uomo è stato trasportato in ospedale da un elicottero della Rega, rende noto la polizia.

