TG: incendio in immobile residenziale e commerciale a Bischofszell

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Un incendio che ha sprigionato un denso fumo è scoppiato questo pomeriggio in un immobile residenziale e commerciale a Bischofszell (TG).

Lo ha indicato a Keystone-ATS il portavoce della polizia turgoviese Daniel Meili, confermando una notizia in tal senso di 20 Minuten online. In base ai primi accertamenti non vi sono vittime.

Per domare le fiamme sono intervenuti numerosi vigili del fuoco. A causa del denso fumo la zona è stata transennata e, tramite il sistema di allerta federale Alertswiss, la popolazione è stata invitata a chiudere porte e finestre come anche a spegnere la ventilazione negli spazi abitativi.