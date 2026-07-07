The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizzato

Accedi per aggiungere temi al tuo feed.

Iscriviti ora
Elenco dei preferiti

Accedi per aggiungere articoli alla tua lista salvata.

Iscriviti ora
Democrazia svizzera
Guerre dell’informazione
Democrazia digitale
Elezioni mondiali
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter
Quinta Svizzera
Comunità degli Svizzeri all'estero
Politica svizzera
Emigrazione
La Svizzera insolita
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Restate in contatto con la Svizzera

TG: investe e uccide motociclista durante sorpasso

Keystone-SDA

Un motociclista 62enne è morto ieri sera in un incidente stradale a Salmsach (TG) dopo essersi scontrato frontalmente con una automobile guidata da un ventunenne, che stava sorpassando un diciottenne con il quale stava probabilmente disputando una gara di velocità.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Le due auto – un’Audi e una Mercedes – sono state sequestrate, ha spiegato un portavoce della polizia cantonale turgoviese a Keystone-ATS. L’esatta dinamica dell’incidente è attualmente in fase di accertamento, anche per quanto riguarda la velocità a cui viaggiavano le due vetture. I due giovani sono stati arrestati.

Per permettere i rilievi dell’incidente, la strada tra Amriswil e Salmsach è rimasta chiusa al traffico per diverse ore. Anche la circolazione dell’adiacente linea ferroviaria ha subito limitazioni.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR