Democrazia diretta in Svizzera
TG: quattro uomini feriti in una rissa a Frauenfeld

Quattro uomini sono rimasti feriti in una rissa scoppiata ieri sera a Frauenfeld, dove due afghani sono venuti alle mani con un italiano e un kosovaro.

(Keystone-ATS) I due afghani di 19 anni sono stati portati in ospedale con ferite lievi, ha reso noto oggi la polizia cantonale di Turgovia. Il 30enne italiano e il croato 33enne hanno riportato ferite di media gravità e si sono recati in ospedale autonomamente.

Non è chiaro perché la lite sia scoppiata intorno alle 23:00 sulla Bahnhofstrasse, nei pressi della stazione del capoluogo turgoviese. Contatta dall’agenzia Keystone-ATS, la polizia non è stata in grado di dire se i quattro si conoscessero.

