TG: rientrato allarme bomba tra Kreuzlingen e Costanza

Keystone-SDA

La polizia ha revocato l'allarme scattato in seguito alla minaccia di bomba che questa mattina ha portato all'evacuazione del mercatino transfrontaliero aperto 24 ore su 24 tra Kreuzlingen (TG) e Costanza (Germania). L'area è stata completamente riaperta al pubblico.

2 minuti

(Keystone-ATS) Poco dopo le 12:15 le forze d’intervento tedesche hanno dichiarato cessata l’emergenza e revocato il blocco dell’area interessata, in vigore dalle prime ore del mattino, fa sapere la polizia cantonale turgoviese.

Le autorità hanno nel contempo fornito ulteriori dettagli sull’accaduto. Secondo il presidio di polizia di Costanza, verso le 02:00 è giunta alle autorità una telefonata anonima che minacciava la presenza di diversi ordigni nell’area del mercatino.

In mattinata la polizia cantonale turgoviese aveva riferito di una non meglio precisata “situazione di minaccia” nella zona di confine, dichiarando tuttavia che non sussisteva un pericolo concreto per la popolazione. Le autorità elvetiche hanno inoltre dichiarato di essere in stretto contatto con la polizia di Costanza.

Data la natura transfrontaliera della manifestazione, non è stata evacuata soltanto l’area interessata a Costanza, bensì anche la vicina Kreuzlingen, nel canton Turgovia. Entrambe le località sono state successivamente chiuse al pubblico.

Sospeso anche il traffico ferroviario

Tra le infrastrutture interessate dalle misure di sicurezza figurava anche la stazione ferroviaria di Costanza. Il traffico ferroviario tra Kreuzlingen e la città tedesca è stato temporaneamente sospeso. Alla popolazione è stato chiesto di evitare l’area.

Sul proprio sito le FFS avevano menzionato che il traffico ferroviario tra Kreuzlingen e Costanza è stato interrotto a causa di un “evento verificatosi in Germania”.

Le indagini delle autorità tedesche non sono ancora concluse, precisano infine le forze dell’ordine.

Il mercatino delle pulci aperto 24 ore su 24 è una manifestazione annuale che si svolge nell’arco di due giorni e che questo fine settimana ha luogo a Kreuzlingen e nella vicina Costanza, in Germania.