TG: sommozzatore trova sfera d’acciaio con gin nel Lago di Costanza

Keystone-SDA

Un sommozzatore specializzato nel recupero di relitti ha trovato nel Lago di Costanza una sfera di acciaio inossidabile del peso di circa 800 chilogrammi contenente gin.

(Keystone-ATS) Per conferirgli un aroma speciale, l’azienda produttrice voleva conservare il distillato nell’acqua per 100 giorni nel 2022. In seguito, non riuscendo più a trovare la sfera, ha sporto denuncia per furto.

Il pesante oggetto metallico è stato ritrovato, intatto, con l’aiuto di un robot subacqueo di fronte a Romanshorn, a circa 15 metri di profondità, ha indicato oggi a Keystone-ATS Silvan Paganini, presidente dell’associazione di salvataggio lacuale della località turgoviese. La polizia è riuscita a recuperarlo, ha confermato un portavoce delle forze dell’ordine cantonali.

L’oggetto, della capacità di 230 litri, è stato restituito al proprietario. Il gin contenuto nella sfera doveva essere venduto in bottiglie al prezzo di 99 franchi.