TG: Tesla centra veicolo polizia, 100’000 franchi di danni

Keystone-SDA

Un 58enne al volante di una Tesla si è scontrato con un veicolo della polizia, fermo e con i lampeggianti accesi, stamattina nei pressi dell'uscita dell'A1 di Münchwilen (TG). Nessuno è rimasto ferito, ma i danni materiali sono ingenti.

1 minuto

(Keystone-ATS) L’incidente è avvenuto poco prima delle 06.00, indica in una nota la polizia turgoviese. Salata la bolletta della collisione, stimata in oltre 100’000 franchi.

La causa esatta del sinistro è in fase di accertamento. Fra le altre cose, si sta verificando se il conducente della Tesla stesse utilizzando la modalità di guida autonoma, ha dichiarato un portavoce delle forze dell’ordine cantonali a Keystone-ATS.

Il tratto autostradale in territorio di Turgovia tra Münchwilen e Matzingen era sbarrato a seguito di un precedente incidente. Il veicolo della polizia si trovava sul posto per delimitare le corsie chiuse.