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TG: un 65enne accoltella a morte un uomo a Sulgen

Keystone-SDA

Un uomo è stato accoltellato a morte in una lite questo pomeriggio a Sulgen, nel canton Turgovia. Un cittadino svizzero di 65 anni, sospettato del delitto, è stato arrestato. La vittima presentava gravi ferite da arma da taglio ed è deceduta sul posto.

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(Keystone-ATS) Il Ministero pubblico ha avviato un’indagine penale per omicidio intenzionale, indica una nota della polizia cantonale turgoviese. L’identità della vittima non è ancora stata accertata.

Stando alla nota, poco dopo le 14.15 un uomo a segnalato alla centrale di polizia di aver accoltellato un altro uomo. All’arrivo degli agenti, il 65enne è stato arrestato senza opporre resistenza.

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