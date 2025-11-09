TG: uomo armato rapina distributore di benzina a Märstetten

Keystone-SDA

Ieri sera un uomo armato ha rapinato un distributore di benzina a Märstetten (TG), portandosi via diverse centinaia di franchi. Secondo la polizia, ha minacciato una dipendente con un coltello. La commessa è rimasta illesa.

1 minuto

(Keystone-ATS) L’uomo mascherato è entrato nel negozio della stazione di servizio poco prima delle 18:00, si legge in un comunicato odierno della polizia cantonale, ed è in seguito fuggito a piedi.

La caccia all’uomo subito avviata non ha avuto successo. Indagini sull’episodio sono state avviate in collaborazione con la procura di Kreuzlingen.