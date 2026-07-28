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TG: viaggia per chilometri su cerchioni con auto che perde pezzi

Keystone-SDA

Ha percorso vari chilometri con due delle quattro ruote ridotte a cerchioni e un'auto, con portellone del bagagliaio aperto, che ha seminato pezzi lungo l'intero viaggio.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) È quanto hanno constatato la scorsa notte gendarmi turgoviesi, dopo aver reperito il veicolo in un posteggio di Amriswil. La segnalazione di una guida fuori dai canoni a Romanshorn era giunta alla polizia poco prima della 1.00.

Le forze dell’ordine hanno appurato che l’automobilista, un 32enne cittadino britannico, ha percorso i circa sette chilometri che separano le due località. Il conducente è stato sottoposto a esami del sangue e dell’urina, gli è stata ritirata la patente di guida ed è stato denunciato al ministero pubblico, indica una nota della polizia cantonale turgoviese.

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