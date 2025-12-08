Thailandia, attacchi aerei contro esercito cambogiano

La Thailandia ha lanciato attacchi aerei contro la Cambogia. Lo ha annunciato l'esercito, mentre imperversano scontri al confine.

(Keystone-ATS) Il portavoce delle forze armate, Winthai Suvaree, ha detto in una nota che la Thailandia ha cominciato “ad utilizzare aerei per colpire obiettivi militari in diverse aree” per reprimere gli attacchi dell’esercito cambogiano.

Entrambe le parti – Thailandia e Cambogia – si sono rinfacciate la responsabilità per l’ultimo scoppio di combattimenti sul confine conteso, in cui sarebbe morto un soldato thailandese. Dopo che le truppe cambogiane hanno aperto il fuoco sulle forze thailandesi nelle prime ore di stamattina nella provincia di Ubon Ratchathani, “l’esercito ha ricevuto segnalazioni secondo cui i soldati thailandesi sono stati attaccati con armi da fuoco di supporto, con un soldato ucciso e quattro feriti”, ha dichiarato il portavoce dell’esercito thai, che ha anche affermato che la Thailandia ha iniziato a “utilizzare aerei per colpire obiettivi militari in diverse aree” per reprimere gli attacchi delle forze cambogiane.

La portavoce del ministero della Difesa cambogiano ha dichiarato che le forze thailandesi hanno lanciato un attacco contro le truppe cambogiane nelle province di confine di Preah Vihear e Oddar Meanchey nelle prime ore di stamattina, accusando la Thailandia di “aver sparato numerosi colpi con i carri armati contro il tempio di Tamone Thom” e altre aree vicino al tempio di Preah Vihear. Ha aggiunto che la Cambogia non ha reagito.

Secondo fonti amministrative cambogiane sono stati segnalati spari nelle aree dei templi secolari di Tamone Thom e Ta Krabei e che “diversi abitanti dei villaggi che vivono vicino al confine stanno fuggendo verso la salvezza”. La Seconda Regione dell’Esercito thailandese ha dichiarato che circa 35’000 persone in Thailandia sono state evacuate dalle aree lungo il confine con la Cambogia dopo la ripresa dei combattimenti. L’esercito thailandese ha anche accusato le forze cambogiane di aver lanciato razzi BM-21 verso aree civili nella provincia di Buri Ram, senza che siano state segnalate vittime. Entrambe le parti hanno riferito di una breve schermaglia ieri, che secondo l’esercito thailandese ha causato il ferimento di due soldati.

Cinque giorni di scontri erano scoppiati tra Thailandia e Cambogia l’estate scorsa, uccidendo 43 persone e causando lo sfollamento di circa 300’000 prima che entrasse in vigore una tregua, in parte mediata da Stati Uniti, Cina e Malesia.

A ottobre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva co-firmato una dichiarazione congiunta tra Thailandia e Cambogia, promuovendo nuovi accordi commerciali con i due paesi dopo che questi avevano accettato di prolungare il cessate il fuoco. Ma la Thailandia aveva sospeso l’accordo il mese scorso dopo che una presunta esplosione di una mina aveva ferito diversi soldati. Le due parti si sono poi scambiate accuse di nuovi scontri in cui, secondo Phnom Penh, è rimasto ucciso un civile. La disputa si concentra su un disaccordo secolare sui confini tracciati durante il dominio coloniale francese nella regione, con entrambe le parti che rivendicano alcuni templi di confine.