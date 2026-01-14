Thailandia: almeno 22 morti in Incidente ferroviario

Keystone-SDA

Almeno 22 persone sono morte e più di 70 sono rimaste ferite in un incidente ferroviario causato dal crollo di una gru nel nord della Thailandia. Lo ha riferito Thatchapon Chinnawong, responsabile di una stazione di polizia della provincia di Nakhon Ratchasima.

1 minuto

(Keystone-ATS) L’incidente è avvenuto nel distretto di Sikhio, a circa 230 chilometri a nord-est di Bangkok. Secondo il quotidiano thailandese “Khaosod” l’enorme gru in acciaio, utilizzata per la costruzione dei binari, è crollata proprio mentre passava il treno ad alta velocità, facendo deragliare diversi vagoni e prendendo fuoco. Altri media riferiscono che la gru è crollata pochi secondi prima dell’arrivo del treno.

Le prime notizie indicano che la gru faceva parte di un progetto ferroviario dell’alta velocità che dovrebbe collegare la Thailandia con la Cina attraversando il Laos. L’operatore ferroviario statale thailandese SRT ha dichiarato che a bordo del treno c’erano 195 persone. Diversi feriti sono in gravi condizioni.