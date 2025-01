Tibet: forte terremoto nella regione dell’Himalaya, almeno 95 morti

Keystone-SDA

Un forte terremoto di magnitudo 6.8 è stato registrato in una remota regione dell'Himalaya, nella regione autonoma cinese del Tibet. L'ultimo bilancio fornito dalle autorità è di 95 morti e 130 feriti.

3 minuti

(Keystone-ATS) L’agenzia di stampa Xinhua riferisce che sono coinvolte le municipalità di Changsuo, di Quluo e di Cuoguo nella contea di Tingri. Il sisma, che ha colpito la regione alle 09.05 locali (le 02.05 in Svizzera) è stato avvertito anche in Nepal e nello Stato indiano settentrionale del Bihar.

Secondo le autorità sono circa un migliaio le abitazioni danneggiate dalla forte scossa sismica il cui epicentro è stato registrato in una zona situata 80 chilometri a nord del Monte Everest.

Nel raggio di 20 chilometri attorno alla zona più colpita ci sono decine di piccoli centri abitati, con una popolazione complessiva di circa 6’900 persone, secondo quanto riportato dalle autorità locali.

Nei video pubblicati dall’emittente statale cinese CCTV si vedono case – spesso fatte di terra – distrutte, muri divelti, soccorritori che camminano tra le macerie in cerca di superstiti mentre altri distribuiscono coperte alla gente per tenersi al caldo. Le temperature a Tingri sono intorno ai -8 gradi e scenderanno a -18 questa sera, secondo la China Meteorological Administration.

Il presidente cinese Xi Jinping ha sottolineato “gli sforzi totali di ricerca e soccorso, riducendo al minimo le vittime nella misura massima possibile, reinsediando adeguatamente i residenti colpiti e garantendo la loro sicurezza durante l’inverno”, ha aggiunto la CCTV.

L’agenzia di stampa cinese Xinhua ha riferito che “le autorità locali stanno contattando vari comuni della contea per valutare l’impatto del terremoto”. Gli aiuti per i soccorsi in caso di calamità, tra cui tende, coperte e articoli per il freddo sono stati inviati dalle autorità centrali alle aree colpite dal terremoto, ha aggiunto la Xinhua.

La contea nella regione del Tibet ospita circa 62’000 persone ed è situata sul versante cinese del Monte Everest. Il terremoto odierno è stato il più potente registrato in un raggio di 200 chilometri negli ultimi cinque anni, secondo le autorità.

Oltre alla capitale nepalese Kathmandu, anche le aree intorno a Lobuche, sempre in Nepal, hanno avvertito le scosse. “Qui ha tremato molto forte, tutti sono svegli”, ha detto un funzionario governativo nella regione di Namche. Ma finora non sono stati segnalati danni o morti e sono state dispiegate le forze di sicurezza, ha detto un portavoce del ministro degli interni nepalese.

Nel 2015, circa 9’000 persone sono morte e più di 22’000 sono rimaste ferite quando un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito il Nepal, distruggendo più di mezzo milione di case.