Tifone Bavi si avvicina a Guam e Marianne, raffiche fino a 315 km/h

Keystone-SDA

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Gli abitanti di Guam e delle Isole Marianne Settentrionali si sono trasferiti nei centri di evacuazione di emergenza prima che il "super tifone" Bavi arrivi sui territori statunitensi del Pacifico.

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(Keystone-ATS) Il super tifone dovrebbe toccare terra alle 10 di domani (le 2 del mattino in Svizzera) con venti a 260 chilometri orari, equivalenti a un uragano di categoria 5, con raffiche che potranno toccare i 315 chilometri orari.

Il Servizio Meteorologico Nazionale (Nws) ha definito il tifone “molto pericoloso”, avvertendo di venti con la forza di una tempesta tropicale a partire dal pomeriggio o dalla sera di oggi e di danni “catastrofici” in prossimità del centro del sistema.

“Sono previste inondazioni significative dovute a piogge torrenziali e allagamenti costieri”, ha dichiarato l’Nws, con onde previste fino a 10,7 metri e condizioni “estremamente pericolose” in mare. Oggi, a Guam, le strade sono poco trafficate a causa della forte pioggia e del vento.