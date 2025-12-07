The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Tokyo accusa jet cinesi di atti ostili nei pressi di Okinawa

Keystone-SDA

Il ministro della difesa giapponese Shinjiro Koizumi ha riferito che aerei militari cinesi hanno 'agganciato' ieri i radar di alcuni caccia giapponesi al largo della costa di Okinawa, denunciando gli incidenti come "pericolosi ed estremamente deplorevoli".

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Tokyo ha presentato una “forte protesta” a Pechino in seguito agli incidenti, che non hanno causato vittime o danni, ha dichiarato Koizumi in una conferenza stampa organizzata frettolosamente questa mattina.

Secondo il ministro, “un caccia J-15 decollato dalla portaerei cinese Liaoning ha attivato a intermittenza il suo radar” per agganciare un caccia giapponese F-15 che aveva tentato di intercettarlo, ha affermato il ministero in una nota. Un incidente simile, che ha coinvolto un altro aereo cinese della Liaoning e un altro aereo giapponese, si è verificato circa due ore dopo, ha aggiunto il ministero, denunciando “un atto pericoloso che va oltre quanto necessario per la sicurezza del volo”.

Il “lock-on” è l’azione mediante la quale il radar di un aereo militare smette di scandagliare il cielo e inizia a tracciare un bersaglio specifico per ottenere una soluzione di fuoco. I moderni jet da combattimento sono dotati di sistemi in grado di rilevare quando vengono presi di mira in questo modo.

Le tensioni tra Pechino e Tokyo sono aumentate da quando la nuova premier giapponese, Sanae Takaichi, ha suggerito a novembre che il suo Paese potrebbe intervenire militarmente in caso di attacco a Taiwan. Da allora, diversi incidenti che hanno coinvolto navi giapponesi e cinesi si sono verificati nel Mar Cinese Orientale, vicino alle isole Senkaku – chiamate Diaoyu dai cinesi – amministrate da Tokyo ma rivendicate da Pechino.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR