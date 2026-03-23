Torna l’elettricità dopo il blackout a Cuba, ma crisi resta grave

Keystone-SDA

Cuba riaccende la luce dopo l'ennesimo blackout nazionale, ma la crisi energetica resta senza soluzione e continua a paralizzare il Paese.

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(Keystone-ATS) Dopo la “disconnessione totale” del sistema elettrico, le autorità hanno avviato il ripristino della rete, con due terzi dell’Avana tornati gradualmente all’elettricità nel giro di 24 ore.

“A partire dallo sforzo dei lavoratori è stato possibile ristabilire il sistema nazionale”, ha dichiarato su X il primo ministro Manuel Marrero, confermando tuttavia che la domanda continuerà a superare la capacità di produzione. Il collasso è l’ultimo di una lunga serie: è il secondo blackout nazionale in pochi giorni e il settimo nell’ultimo anno e mezzo. Alla base della crisi c’è una rete fragile, alimentata da poche e vecchie centrali a gasolio, aggravata dal blocco totale imposto dagli Stati Uniti alle forniture di combustibile, che ha lasciato l’isola senza petrolio.

La crisi energetica si intreccia con le tensioni politiche tra L’Avana e Washington, alimentando uno scenario sempre più instabile. Nonostante l’avvio di negoziati, il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato questa settimana di voler “prendere” l’isola.