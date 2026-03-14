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Torna l’inverno in Svizzera, limite nevicate a 500-700 metri

Keystone-SDA

Colpo di coda dell'inverno in Svizzera, dove oggi il limite delle nevicate scenderà in alcune regioni fino a 500-700 metri. L'allerta viene da MeteoSvizzera. Il gelo ha già provocato disagi al traffico stradale fin dalle prime ore di stamane.

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(Keystone-ATS) Nelle valli alpine, secondo l’Ufficio federale di meteorologia e climatologia MeteoSvizzera, le precipitazioni saranno prevalentemente nevose fino al fondovalle. Entro la mattina di domenica sono attesi, nelle Alpi centrali, 30-70 cm di neve fresca sopra i 1000 metri e 10-30 cm sopra i 600 metri.

I primi problemi di circolazione si segnalano già. L’autostrada A9 – che collega il Vallese all’Italia – è stata chiusa al traffico ai mezzi pesanti e a quelli con rimorchio sul Passo del Sempione a causa delle nevicate, comunica il Touring Club Svizzero sul proprio sito. Anche l’A13 tra Thusis Sud e lo svincolo Bellinzona Nord è risultata chiusa in entrambe le direzioni al traffico pesante.

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