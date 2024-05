Tornado in Michigan, 50 intrappolati per ore in un deposito FedEx

1 minuto (Keystone-ATS) Ieri sei tornado hanno attraversato il sud del Michigan causando molti danni nella cittadina di Portage, e uno di questi ha parzialmente fatto crollare un deposito FedEx, dove 50 persone sono rimaste intrappolate, e sono state liberate solo dopo molte ore. I primi soccorritori, come riportano i media Usa, prima di far uscire le persone hanno dovuto aspettare che la compagnia elettrica rimuovesse i cavi caduti che bloccavano la strada. Il portavoce di FedEx Shannon Davis ha detto che sono tutti al sicuro. Il tornado ha causato molti danni anche ad un parcheggio di roulotte nella contea di Kalamazoo. In generale, le autorità locali hanno parlato di circa 15-20 persone con ferite lievi e nessun morto nella contea. Più di 32’600 persone sono rimaste senza elettricità nello stato, secondo il sito di monitoraggio PowerOutage.us, e altre migliaia sono sotto allerta meteo.