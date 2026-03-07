The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Tornado nel Michigan, almeno 4 morti e 12 feriti

Keystone-SDA

Venerdì dei tornado hanno colpito lo stato americano del Michigan uccidendo quattro persone e ferendone almeno 12, secondo quanto riportato dai media Usa.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) L’ufficio dello sceriffo della contea di Branch ha dichiarato che un tornado vicino a Union City, nella parte meridionale dello stato, ha ucciso tre persone e ne ha ferite 12, secondo diversi organi di stampa.

Circa 80 chilometri a ovest, i funzionari della contea di Cass hanno dichiarato che una persona è morta e “diversi feriti” sono stati segnalati dopo che un tornado si è abbattuto nella zona.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR