Tornano le conversazioni del ciclo "La Scienza a regola d'Arte"

Marc Bauer "CERN" Pencil on paper, 42 cm x 60 cm, 2020 Marc Bauer sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 30 giugno 2021 - 14:00

(Keystone-ATS)

Riprende dopo l'anno pandemico il ciclo di conversazioni dedicato ad arte e scienza nato dalla collaborazione tra il MASI e la Fondazione IBSA per la ricerca scientifica. Appuntamento giovedì 8 luglio alle 21:00 al LAC di Lugano.

Ospiti di questa conversazione al confine tra arte e scienza organizzata dal Museo d'arte della Svizzera italiana (MASI), l'artista Marc Bauer e lo scienziato Luca Maria Gambardella, indica un comunicato. Al centro dell'incontro il "tema dell'ispirazione, intesa come processo alla base della creazione artistica e scientifica".

I due interlocutori condivideranno le loro opinioni sul tema traendo spunto dalle loro esperienze rispettive.

Marc Bauer, classe 1975, è noto per i suoi disegni in bianco e nero che trattano fra le altre cose di storia e memoria, precisa la nota. Bauer insegna all'Istituto Superiore di Arte di Zurigo (ZHdK). Le sue opere sono state esposte in numerosi musei rinomati tra cui il Centre Pompidou di Parigi e il Museo Guggenheim di Bilbao. Nel 2020, è stato insignito del premio berlinese GASAG Kunstpreis nonché del Gran Premio svizzero d'arte/Prix Meret Oppenheim.

Luca Maria Gambardella è dottore in informatica e professore alla Facoltà di Informatica dell'Università della Svizzera italiana (USI), dove dirige inoltre il Master in Intelligenza Artificiale. Nell'ambito artistico ha partecipato ad opere interattive e digitali, è anche scrittore di romanzi.

L'evento si terrà all'esterno nell'Agorà del LAC di Lugano, l'entrata è gratuita ma la prenotazione è obbligatoria sul sito www.luganolac.ch.