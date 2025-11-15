Tour di Orban contro Ucraina, “Ue sull’orlo della guerra”
Un tour elettorale tutto incentrato contro la guerra in Ucraina come arma per recuperare terreno in vista del voto del 12 aprile.
(Keystone-ATS) È iniziato oggi, a Gyor, “l’anti-war roadshow” del premier ungherese Viktor Orban sempre più in trincea contro qualsiasi tipo di sostegno all’Ucraina. “L’Europa è sull’orlo della guerra”, ha avvertito il primo ministro secondo quanto riportato dal portavoce del governo, Zoltan Kovacs, su X.
L’Ungheria non ha elezioni presidenziali dirette: il presidente della repubblica viene eletto dal parlamento. Quindi, le elezioni di primavera 2026 saranno parlamentari e da esse dipenderà anche la successiva elezione del presidente, secondo prassi costituzionale ungherese