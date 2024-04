TPF: caso 1MDB, Ministero pubblico chiede pesanti pene

1 minuto

(Keystone-ATS) Nel processo 1MDB presso il Tribunale penale federale (TPF) di Bellinzona, la procuratrice Alice de Chambrier ha chiesto 10 anni contro il CEO di Petrosaudi e 9 anni per il suo braccio destro.

L’accusa ha domandato che gli imputati vengano posti in detenzione preventiva per evitare il rischio di fuga. Vi è, a suo dire, la possibilità che i due si sottraggano a una condanna: fino alla sentenza avranno infatti diverso tempo per riflettere sulla pena detentiva e per lasciare la Svizzera

Oltre a questo la procuratrice ha chiesto che i beni sequestrati in Svizzera vengano confiscati e restituiti al fondo sovrano malese 1MDB. È stata pure avanzata richiesta di un risarcimento di oltre due miliardi di dollari, corrispondente alle somme sfuggite ai sequestri.

Gli imputati dovrebbe infine accollarsi i costi del procedimento, pari a 83’000 franchi, oltre alle spese di Ministero pubblico e Confederazione.