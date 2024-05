TPF: ex ministro Gambia Sonko condannato a 20 anni detenzione

(Keystone-ATS) Il Tribunale penale federale (TPF) di Bellinzona ha condannato l’ex ministro dell’Interno del Gambia Ousman Sonko a 20 anni di detenzione per ripetuti crimini contro l’umanità.

Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) aveva richiesto la reclusione a vita, mentre la difesa l’assoluzione.

La Corte penale lo ha riconosciuto colpevole di ripetuti omicidi intenzionali, ripetuti sequestri di persona, ripetute torture qualificabili come crimini contro l’umanità. Il procedimento per i casi di violenza carnale è stato archiviato. Il tribunale ha inoltre ordinato un’espulsione per dodici anni.

I reati sono stati commessi tra il gennaio 2000 e il settembre 2016 – quando Sonko è stato destituito dal suo incarico di ministro dell’Interno – e per la maggior parte perpetrati dall’imputato in complicità con l’allora presidente del Paese dell’Africa occidentale Yahya Jammeh e dirigenti delle forze di sicurezza e dei servizi penitenziari.