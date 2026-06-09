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Transizione energetica

Combustibili fossili in Svizzera e nel mondo: lo stato attuale in grafici

Serie Svizzera ed energie fossili, Episodio 14:

Nonostante gli impegni climatici e lo sviluppo delle rinnovabili, la Svizzera – come il resto del mondo – resta fortemente legata ai combustibili fossili. Una serie di grafici mostra come vengono utilizzati petrolio e gas e quali Paesi sono più avanzati nella transizione energetica.

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Mi occupo di cambiamenti climatici ed energia con reportage, articoli, interviste e approfondimenti. Mi interessano gli impatti del riscaldamento globale sulla vita di tutti i giorni e le soluzioni per un pianeta senza emissioni. Appassionato di viaggi e scoperte, ho studiato biologia e altre scienze naturali. Sono giornalista di SWI swissinfo.ch da oltre vent’anni.

Combustibili fossili nel consumo di energia in Svizzera

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Origine del petrolio in Svizzera

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>> Scopri la nostra serie sui combustibili fossili in Svizzera:

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Dibattito
Moderato da: Luigi Jorio

Come reagite all’aumento del prezzo del petrolio?

La crisi energetica innescata dal conflitto in Medio Oriente ha fatto impennare i prezzi del petrolio e del gas. Quali sono gli impatti della crisi energetica nel vostro Paese e come state reagendo all’aumento dei prezzi di benzina e diesel?

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