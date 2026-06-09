Combustibili fossili in Svizzera e nel mondo: lo stato attuale in grafici
Serie Svizzera ed energie fossili, Episodio 14:
Nonostante gli impegni climatici e lo sviluppo delle rinnovabili, la Svizzera – come il resto del mondo – resta fortemente legata ai combustibili fossili. Una serie di grafici mostra come vengono utilizzati petrolio e gas e quali Paesi sono più avanzati nella transizione energetica.
Combustibili fossili nel consumo di energia in Svizzera
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Origine del petrolio in Svizzera
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Origine del gas in Svizzera e nell’UE
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