The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizzato

Accedi per aggiungere temi al tuo feed.

Iscriviti ora
Elenco dei preferiti

Accedi per aggiungere articoli alla tua lista salvata.

Iscriviti ora
Transizione energetica

Come la Svizzera utilizza i combustibili fossili?

Serie Svizzera ed energie fossili, Episodio 16:

Nonostante una rete ferroviaria alimentata in gran parte da elettricità rinnovabile, la Svizzera resta fortemente dipendente dai combustibili fossili. La quota principale dei consumi riguarda i trasporti, dalle automobili ai camion fino ai frequenti viaggi in aereo. Inoltre, circa un'abitazione su due è ancora riscaldata con olio combustibile o gas naturale.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

Mi occupo di cambiamenti climatici ed energia con reportage, articoli, interviste e approfondimenti. Mi interessano gli impatti del riscaldamento globale sulla vita di tutti i giorni e le soluzioni per un pianeta senza emissioni. Appassionato di viaggi e scoperte, ho studiato biologia e altre scienze naturali. Sono giornalista di SWI swissinfo.ch da oltre vent’anni.

Il mio lavoro si concentra sulla realizzazione di video e podcast su argomenti scientifici e tecnologici. Sono specializzato nello sviluppo di formati video esplicativi per la visione mobile, mescolando stili di animazione e documentari. Ho studiato regia e animazione all'Università delle Arti di Zurigo e ho iniziato a lavorare come giornalista video presso SWI swissinfo.ch nel 2004. Da allora mi sono specializzato nella creazione di diversi stili di animazione per i nostri prodotti visivi.

Sono un giornalista specializzato in clima e scienza/tecnologia. Mi interessano gli effetti del cambiamento climatico sulla vita quotidiana e le soluzioni scientifiche. Nato a Londra, ho la doppia cittadinanza svizzera e britannica. Dopo aver studiato lingue moderne e traduzione, mi sono formato come giornalista e sono entrato a far parte di swissinfo.ch nel 2006. Le mie lingue operative sono l'inglese, il tedesco, il francese e lo spagnolo.

Altri sviluppi
fiammifero accesso accanto a un fornello a gas.

Altri sviluppi

Transizione energetica

Quanto è dipendente la Svizzera dai combustibili fossili?

Questo contenuto è stato pubblicato al La crisi energetica innescata dal conflitto in Medio Oriente ha evidenziato quanto la Svizzera continui a fare affidamento su petrolio e gas naturale.

Di più Quanto è dipendente la Svizzera dai combustibili fossili?

Articoli più popolari

I più discussi

Potete trovare una panoramica delle discussioni in corso con i nostri giornalisti qui.

Se volete iniziare una discussione su un argomento sollevato in questo articolo o volete segnalare errori fattuali, inviateci un'e-mail all'indirizzo italian@swissinfo.ch.

Per saperne di più

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR