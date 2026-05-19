Crisi energetica e combustibili fossili: quanto è resiliente la Svizzera?

La Svizzera non possiede riserve proprie di petrolio e gas, ma le sue scorte strategiche di combustibili fossili sarebbero sufficienti a coprire il fabbisogno nazionale per diversi mesi. Questo video illustra cosa potrebbe accadere in caso di uno shock globale dell’offerta e come eventi destabilizzanti – come il blocco dello Stretto di Hormuz – potrebbero avere ripercussioni anche in Svizzera.
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Mi occupo di cambiamenti climatici ed energia con reportage, articoli, interviste e approfondimenti. Mi interessano gli impatti del riscaldamento globale sulla vita di tutti i giorni e le soluzioni per un pianeta senza emissioni.
Appassionato di viaggi e scoperte, ho studiato biologia e altre scienze naturali. Sono giornalista di SWI swissinfo.ch da oltre vent’anni.
Il mio lavoro si concentra sulla realizzazione di video e podcast su argomenti scientifici e tecnologici. Sono specializzato nello sviluppo di formati video esplicativi per la visione mobile, mescolando stili di animazione e documentari.
Ho studiato regia e animazione all'Università delle Arti di Zurigo e ho iniziato a lavorare come giornalista video presso SWI swissinfo.ch nel 2004. Da allora mi sono specializzato nella creazione di diversi stili di animazione per i nostri prodotti visivi.
Il conflitto in Medio Oriente rilancia l’energia pulita come priorità strategica
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La guerra in Iran ha reso evidente quanto la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili renda i Paesi vulnerabili a crisi e interruzioni improvvise delle forniture. L’energia pulita diventa così anche una questione di sicurezza nazionale.
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