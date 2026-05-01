Da dove arrivano il petrolio e il gas della Svizzera

La Svizzera non produce combustibili fossili sul suo territorio, eppure il petrolio resta la sua principale fonte di energia. Dal greggio proveniente da Stati Uniti e Nigeria al gas norvegese e algerino che arriva attraverso l’Europa, il Paese fa affidamento su una fitta rete internazionale di fornitori per garantire il riscaldamento delle case, la mobilità e il funzionamento dell’industria. Questo video spiega come funziona il sistema.
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Mi occupo di cambiamenti climatici ed energia con reportage, articoli, interviste e approfondimenti. Mi interessano gli impatti del riscaldamento globale sulla vita di tutti i giorni e le soluzioni per un pianeta senza emissioni.
Appassionato di viaggi e scoperte, ho studiato biologia e altre scienze naturali. Sono giornalista di SWI swissinfo.ch da oltre vent’anni.
Il mio lavoro si concentra sulla realizzazione di video e podcast su argomenti scientifici e tecnologici. Sono specializzato nello sviluppo di formati video esplicativi per la visione mobile, mescolando stili di animazione e documentari.
Ho studiato regia e animazione all'Università delle Arti di Zurigo e ho iniziato a lavorare come giornalista video presso SWI swissinfo.ch nel 2004. Da allora mi sono specializzato nella creazione di diversi stili di animazione per i nostri prodotti visivi.
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